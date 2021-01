METEO – GELO RUSSO in arrivo in EUROPA, ITALIA per il momento solo lambita

Meteo, Buran alle porte dell’Italia

Situazione di stallo in questi giorni sul nostro Paese che si trova a metà strada tra due differenti circolazioni di bassa pressione. Tuttavia si prepara il gelo russo ad invadere gran parte dell’Europa con temperature sotto lo zero e nevicate in pianura. Per il momento l’Italia sembrerebbe soltanto lambita dal Buran con le regioni adriatiche più a rischio gelo e neve meno gli altri settori del Paese. Tuttavia assisteremo ad un drastico calo delle temperature nel corso del weekend dopo una momentanea risalita oltre la media in queste ore, nonché nevicate in arrivo fino a quote molto basse.

Previsioni meteo prossimo weekend

Nubi man mano in aumento in Italia nella giornata di domani e piogge tuttavia di debole intensità sulla Liguria, in Toscana, Lazio e a scendere lungo le regioni meridionali tirreniche e isole maggiori. Peggioramento delle condizioni meteo in serata ed in nottata sulle regioni adriatiche centrali con piogge e nevicate fino a quote basse. Tuttavia il grosso del freddo arriverà nel corso del weekend con possibili nevicate fino a quote molto basse sulle regioni adriatiche senza escludere sconfinamenti anche in Umbria e Toscana. Maltempo al meridione con forti venti di Grecale o Maestrale.

Meteo Italia, temperature sotto la media da nord a sud

L’Europa nel mirino delle correnti fredde dalla Russia con l’inversione dei venti zonali come ampiamente preventivato nei precedenti editoriali in seguito alle analisi costanti del Vortice Polare Stratosferico. Polonia, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Balcani, Turchia oltre alla Scandinavia nella morsa del gelo e della neve dalle prossime 24-48 ore. L’Italia verrà solo lambita dal gelo e dalle temperature che in questi Paesi del Vecchio Continente raggiungeranno anche i -20°c nelle principali città, tuttavia il freddo si farà sentire particolarmente complici anche i forti venti di Grecale o Maestrale.