METEO – Generale BEL TEMPO in ITALIA, ATTENZIONE a qualche TEMPORALE localizzato nelle prossime ore, i dettagli

La primavera ha ormai ingranato la marcia giusta

Dopo un periodo come quello dei primissimi giorni di questo mese, in cui le temperature si mostravano decisamente sotto la media del periodo e degne del periodo invernale o al più tardo invernale, l’Anticiclone l’ha successivamente spuntata inglobando non solo la nostra Penisola, ma anche buona parte del continente europeo centro-occidentale. Le condizioni meteo dunque, a parte rare eccezioni riscontrabili soprattutto agli inizi di questa settimana ormai al termine, sono risultate piuttosto stabili ovunque accompagnate da cieli generalmente sereni e completamente sgombri da disturbi nuvolosi. Anche le temperature sono risultate decisamente oltre la media del periodo, soprattutto al centro-nord, come vedremo.

Temperature anche oltre i +28°C localmente ieri

L’Alta pressione di origine afroazzorriana che si è estesa in Italia e in buona parte di Europa non ha portato effetti solo dal mero punto di vista meteorologico, ma anche da quello termico: proprio nella giornata di ieri si è raggiunto l’apice della suddetta ondata di calore, con i valori termici che hanno localmente raggiunto e superato anche i +28°C al nord, ma molto mite anche sulle pianure interne centrali. Al sud le temperature si sono dimostrate mediamente inferiori nel corso della prima decade conclusasi da poco, in quanto spesso le regioni meridionali sono state interessate da una circolazione secondaria più fresca proveniente dai quadranti orientali.

Qualcosa è cambiato a vasta scala sinottica nella giornata di oggi

Tuttavia il predominio dell’Anticiclone avuto fin qui nella giornata odierna ha subito un colpo deciso da parte di un abbassamento improvviso e repentino della corrente a getto e conseguentemente dunque del flusso atlantico. A ciò ha risposto un arretramento deciso della suddetta struttura anticiclonica, con un calo delle temperature riscontrabile sulle regioni centro-settentrionale e non solo: sebbene le condizioni meteo siano ancora generalmente stabili sulla totalità del territorio nazionale non è escludibile la formazione di locali temporali in Italia nelle prossime ore del pomeriggio e delle primissime della serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.