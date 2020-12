METEO – GENNAIO dal POTENZIALE GELIDO: l’ARIA SIBERIANA si affaccia in Europa? Ecco la tendenza

Vortice polare in difficoltà negli ultimi tempi

Dopo una buona parte di novembre dove ha avuto un periodo di forma straripante, con una fase anticiclonica che aveva interessato l’Italia, ecco che gli Anticicloni planetari hanno nelle ultime settimane rifilato una serie di attacchi combinati al vortice polare, facendolo andare in sofferenza: tale stato di sofferenza ha garantito un dicembre particolarmente instabili e con il frequente scorrimento di correnti polari nel Mediterraneo centrale.

Maltempo in arrivo in serata con neve a bassa quota

Nelle prossime ore un nuovo impulso polare porterà i primi effetti sul territorio nazionale, mediante l’ingresso delle prime precipitazioni sull’alto versante tirrenico in serata. In particolare, rovesci interesseranno le aree interposte tra la Toscana e la Liguria, e assumeranno carattere nevoso a partire dai 700/800 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano, localmente anche più in basso, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Gennaio dal potenziale gelido

Il primo mese dell’inverno e, conseguentemente, l’ultimo dell’anno, è ormai pressoché trascorso. Possiamo affermare senza obiezioni da parte di alcuno che sia stato uno tra i mesi invernali più dinamici degli ultimi anni, con frequenti affondi perturbati, molti di matrice polare, qualcuna di origine artica. A questo punto la domanda che ognuno si pone è: come sarà Gennaio? Ebbene, stando alle attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, sembrerebbe arrivare un mese dai pieni connotati invernali, dal potenziale gelido.