METEO GENNAIO – Il Vortice Polare potrebbe ricompattarsi, regalandoci un mese MITE; la TENDENZA

Situazione barica in Italia, centro di bassa pressione sulle regioni meridionali

Buon pomeriggio amici del Centro Meteo Italiano! Nei precedenti editoriali vi abbiamo spiegato come questa settimana si concluderà con l’influenza delle correnti nord-atlantiche che permetteranno fino alla giornata di Domenica di incanalare il maltempo sull’Italia. Al momento un centro di bassa pressione si trova di fronte alle coste Tirreniche della Calabria e sta influenzando il tempo meteorologico delle regioni meridionali con qualche precipitazione, anche a carattere nevoso sull’Appennino tra la Basilicata e la Calabria. Proprio la neve è stata protagonista in questa prima decade del mese di Dicembre 2020, con abbondanti accumuli sia in Appennino che sulla Alpi. Facciamo un piccolo passo indietro e vediamo insieme cosa è accaduto!

Tanta neve nella prima decade di Dicembre 2020

Abbiamo avuto modo nelle scorse giornate di poter rivedere la neve a bassa quota dapprima sulle località del nord Italia. Le prime località che sono state ricoperte dalle neve sono state nel nord-ovest, con fiocchi sia nel cuneese che su gran parte del Piemonte a quote collinari. La neve ha fatto la comparsa in pianura poi su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto con accumuli localmente più abbondanti. Poi tra il weekend precedente e l’Immacolata la neve è tornata copiosamente sull’Appennino centro-settentrionale, tra Tosco-Emiliano e Lazio. Il gruppo del Terminillo a quasi 1700 metri di quota ha superato gli 80 centimetri di neve dall’inizio delle perturbazioni di questo periodo. Meno neve tra i comprensori di Monte Livata e Campocatino, che sono state soggette al richiamo caldo durante le incursioni polari e di conseguenza molte piogge si sono manifestate intorno ai 1600 metri di quota. Tanta neve anche in Abruzzo: a Campo Felice l’accumulo intorno ai 1700 metri è arrivato a toccare il mezzo metro. Accumuli meno ingenti sui versanti più meridionali dove la neve è caduta a quote più elevate; sulla Sila infine sta nevicando proprio in queste ore grazie al minimo meridionale. In sintesi la prima decade di questo mese ha sorpreso e non poco per il suo carattere freddo. Ma da cosa è dipeso?

Inverno super-sprint in partenza: ecco quali sono state le forzanti

Il tutto è dipeso da un calo abbastanza possente degli indici teleconnettivi che indicano l’andamento delle oscillazioni delle figure bariche in sede Artica. Questo ha determinato un importante disturbo del Vortice Polare che ha spostato un lobo sull’Europa centrale per molti giorni. In questo frangente, con una dinamicità che si potrebbe riproporre per i giorni avvenire, le temperature e la pluviometria a fine mese dovrebbero risultare in media. Rimane l’incognita vigente per la terza decade del mese di Dicembre, in cui si potrebbe iniziare a manifestare un certo ricompattamento del Vortice Polare che potrebbe condizionare per buona parte il primo mese del 2021!