METEO GENNAIO – La TENDENZA della seconda parte dell’INVERNO non fa ben sperare. Ecco perché

Italia divisa in due, con neve al nord e variabilità al centro-sud

Buon pomeriggio amici del Centro Meteo Italiano! Nelle ultime 12 ore siamo stati colpiti dalla seconda perturbazione del mese di Dicembre, che sta apportando nuovamente nevicate su molte regioni del nord Italia: fra queste spiccano quelle più occidentali di Piemonte e Liguria che registreranno gli accumuli nevosi maggiori, ma anche Emilia Romagna e Lombardia non saranno da meno. La causa si trova in una vasta area depressionaria con un profondo minimo di 970 hPa che si trova sulle zone meridionali della Gran Bretagna. Tanta neve in molte località di pianura come abbiamo visto stamattina e freddo in incremento nelle prossime ore, ma anche molto vento. Scopriamo il tutto insieme!

Nevicate stamattina su molte località, ecco quali

Negli scorsi editoriali avevamo annunciato la possibilità di neve a bassa quota, che si è poi concretizzata in queste ore: la neve è caduta a Cuneo e sul Torinese, anche se con accumuli minori con alternanza di rovesci di pioggia (in ogni caso i tetti sono stati imbiancati). Neve anche nella provincia di Alessandria e nella zona di Vercelli più ad est. Nevicate in Lombardia e anche sulla zona di Milano, con un maggior coinvolgimento delle zone periferiche e quella aeroportuale. Insomma un peggioramento di stampo polare che ha accontentato molti nevofili delle regioni settentrionali. Da monitorare sarà l’arrivo di forti venti nella seconda parte della giornata e nel corso del weekend, che spireranno con raffiche molto intense lungo tutto il Tirreno anche fino a 80-90 km/h. In generale questo mese di Dicembre potrebbe risultare movimentato come annunciato nelle precedenti tendenze mensili.

Prima parte di Inverno molto movimentata

Sulla base degli indici teleconnettivi era stato annunciato da svariati centri di calcolo la possibilità di un Dicembre caratterizzato da una certa dinamicità atmosferica, con maggiori possibilità di ingressi d’aria instabile ed anche fredda nella seconda metà. Di conseguenza le analisi termometriche e pluviometriche riporterebbero al termine di quest’ultimo mese dell’anno un andamento di temperatura in media, come anche dal punto di vista delle precipitazioni altrettanto presenti nel corso del mese vigente. Sebbene per questo ultimo parametro il margine di incertezza potrebbe risultare maggiore, a causa di uno scambio di meridiani che potrebbe dare adito su altre zone d’Europa. Il problema sussiste per quanto riguarda il mese di Gennaio, che sembrerebbe al momento condizionato negativamente da una Nina molto intrusiva.