METEO GENNAIO – Mese più mite in vista e PAUSA temporanea dell’INVERNO. Ecco le IPOTESI

Sinottica Europea – Aria polare ancora in azione

Buon pomeriggio amici del Centro Meteo Italiano! L’aria polare sta influenzando l’andamento meteo di questa giornata. Grazie al centro di bassa pressione In queste ore un centro di bassa pressione è attivo e sta manifestando piogge e temporali sul nostro territorio. Molte precipitazioni sulle regioni settentrionali come Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Piogge anche sulle regioni Tirreniche con precipitazioni sparse tra Campania, Lazio, Toscana e Calabria. L’aria fredda sta facendo accesso sul Tirreno centrale, passando tra Sardegna e Corsica. Questa prima decade del mese di Dicembre è stata caratterizzata a più riprese dall’incursione di aria polare. Vediamo in quest’ultima occasione cosa è accaduto!

Grandi nevicate sulle Alpi e sull’Appennino in questa prima decade di Dicembre

Nelle primissime giornate del mese di Dicembre la neve è caduta in pianura su Cuneese e sul Torinese anche a quote pianeggianti. La neve si è manifestata nella provincia di Alessandria, ed in generale su Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto con accumuli esigui. Nelle giornate precedenti la neve è tornata a farsi vedere anche in maniera copiosa sull’Appennino dove non mancheranno ulteriori nevicate fino al termine della settimana corrente. Stamattina infatti il gruppo del Terminillo si è svegliato con una spessa coltre nevosa che ha sfiorato gli 80 centimetri dall’inizio delle perturbazioni di questo periodo. Meno neve tra i comprensori di Monte Livata e Campocatino, che sono state soggette al richiamo caldo delle ore centrali di ieri, e di conseguenza a piogge anche intorno ai 1600 metri di quota. Tanta neve anche in Abruzzo: a Campo Felice l’accumulo intorno ai 1700 metri è arrivato a toccare il mezzo metro. Accumuli meno ingenti sui versanti più meridionali dove la neve è caduta a quote più elevate. In generale il mese corrente ha disatteso le aspettative, con un rincaro di perturbazioni e nevicate alle quali negli ultimi anni non eravamo abituati.

Inizio dell’Inverno sopra le aspettative

Gli indici AO e NAO avevano anticipato un inizio d’Inverno molto dinamico, con un Dicembre soggetto ad un maggior numero di perturbazioni rispetto agli ultimi anni in cui abbiamo vissuto lunghi periodi anticiclonici. Di conseguenza le analisi termometriche e pluviometriche riporterebbero al termine di quest’ultimo mese dell’anno un andamento di temperatura in media, come anche dal punto di vista delle precipitazioni altrettanto presenti nel corso del mese vigente. Sebbene per questo ultimo parametro il margine di incertezza potrebbe risultare maggiore, a causa di uno scambio di meridiani che potrebbe dare adito su altre zone d’Europa. Il mese di Gennaio tuttavia non dovrebbe essere altrettanto freddo, con un possibile ritorno dell’anticiclone e zonalità.