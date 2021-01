METEO GENNAIO – possibile NEVE in pianura in ITALIA, vediamo dove e quando

Epifania con freddo e neve a tratti anche in pianura

Condizioni meteo instabili o perturbate interessato l’Italia con maltempo di stampo prettamente invernale e con la neve che scende fino a quote molto basse su gran parte del Centro-Nord. Il maltempo maggiore si avrà pero sulle regioni del Centro Italia con piogge e temporali anche persistenti e neve che oltre i 600-700 metri di quota risulterà anche abbondante. Tra la sera e la notte ancora condizioni meteo instabili ma con fenomeni più disomogenei, l’arrivo di aria fredda porterà comunque i fiocchi a spingersi fin verso i 300-400 metri sulle zone interne del Centro Italia, oltre i 900-1000 al Sud. Nella notte e nelle prime ore di domani, giorno dell’Epifania, non si escludono deboli nevicate a tratti fino in pianura sulle regioni del Nord. Nuovo peggioramento ma con grande incertezza ancora per il prossimo weekend con neve forse sulla Pianura Padana.

Elevata incertezza già nel weekend con importanti differenze termiche tra Nord e Sud

Sembra concretizzarsi per il prossimo weekend un importante rialzo delle temperature specie al Sud Italia mentre al Nord le correnti fredde potrebbero portare ancora neve in pianura. I punti chiave per le condizioni meteo nel secondo fine settimana di gennaio sono da ricercarsi in una profonda depressione in risalita dal basso atlantico verso la Penisola Iberica e poi il Mediterraneo centrale. Sulla posizione di quest’ultima ci sono già le prime incertezze, ed inoltre anche su di un nucleo freddo che dal nord Europa dovrebbe scendere verso il Mediterraneo ed interagire con la depressione. Al momento l’ipotesi più accreditata vede il Sud investito dall’aria più mite che risalirebbe fin sul parte del Centro Italia, tra Emilia Romagna, Toscana e Marche potrebbe invece cadere neve fino a quote molto basse.

Ancora freddo per la prossima settimana in Italia?

Con l’inizio della prossima settimana un timido anticiclone delle Azzorre potrebbe rimontare verso la Penisola Iberica spostando tutta la circolazione depressionaria verso est. Aria più fredda tornerebbe ad affluire sull’Italia, anche sulle regioni del Sud, portando ancora condizioni meteo instabili e neve sui rilievi fino a quote medio-basse. Fino alla metà di gennaio almeno il Mediterraneo centrale potrebbe rimanere sotto il tiro delle correnti instabili anche se non particolarmente fredde che porterebbero però ancora neve sulle montagne, a tratti anche a bassa quota. Interessante la tendenza meteo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio con gli effetti di un secondo warming in stratosfera tutti da valutare.