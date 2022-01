METEO GENOVA – Accesa VARIABILITA’ con STABILITA’ insistente e TEMPERATURE in aumento: le previsioni

Prevalente stabilità sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano quest’oggi un quadro meteorologico incline perlopiù alla stabilità, dopo il maltempo invernale che ha interessato l’Italia nella giornata di ieri. L’assenza di fenomeni caratterizza infatti quasi la totalità del nostro Paese, con rovesci localizzati che colpiscono la Puglia, portando neve a quote relativamente basse. Assenza di fenomeni che dunque caratterizza anche Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Genova appaiono quest’oggi visibilmente stabili, in compresenza dunque di cieli perlopiù sereni. Tale situazione si sta protraendo e si protrarrà per il resto della serata corrente, mentre al meridione alcuni settori saranno interessati da maltempo (scopri quali). In questo contesto, le temperature sul capoluogo ligure si aggirano su valori comunque invernali e compresi tra i +3°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +12°C.

Domani innocui passaggi nuvolosi nelle ore centrali

Nella giornata di domani domenica 23 gennaio le condizioni meteo a Genova si manterranno stabili, nonostante qualche passaggio nuvoloso sia comunque previsto nelle ore centrali e quindi tra mattina e pomeriggio. Tuttavia tali passaggi risulteranno innocui, con nuove schiarite che seguiranno dalla sera, quando i cieli torneranno sostanzialmente sereni. Le temperature non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.