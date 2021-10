METEO GENOVA – AFFONDO FREDDO in arrivo, niente PIOGGE ma CALO TERMICO; ecco le previsioni

Tornano piogge e temporali e colpiscono soprattutto il sud

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate sulle regioni meridionali, per effetto di una perturbazione innescata dall’afflusso di correnti più fresche in arrivo dai quadranti nordorientali, peraltro responsabili di piogge e temporali anche sulla Marche (soprattutto settentrionali) e Appennino Tosco-Emiliano. Il maltempo riprende dunque il controllo dello stivale, dopo la breve pausa di ieri. Persiste invece la stabilità a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

A seguito di qualche innocua nube passeggera nel corso della notte, si sono aperte ampie schiarite a Genova, con le condizioni meteo che si sono successivamente mantenute visibilmente stabili sul capoluogo ligure, accompagnate cioè da cieli sostanzialmente sereni. L’assenza di disturbi nuvolosi caratterizzerà Genova anche nella restante parte di sera corrente, mentre il maltempo continuerà a coinvolgere diverse zone del sud (scopri quali). Le temperature si sono attestate tra i +13°C di minima e i +21°C di massima circa.

Domani correnti fredde in ingresso

Nella giornata di domani giovedì 14 ottobre correnti più fredde di natura artico marittima faranno via via ingresso in città, con le condizioni meteo che non subiranno tuttavia sostanziali variazioni, continuando a mantenersi stabili e accompagnate da cieli pressoché sereni. E’ infatti dal punto di vista termico che esse sortiranno maggiore effetto: le temperature sono infatti attese in calo netto, soprattutto nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.