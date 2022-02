METEO GENOVA – Altalena termica con spiccata variabilità e qualche possibile piovasco: le previsioni

Maltempo sferza l’Italia con forti raffiche di vento

Si assiste nella giornata odierna ad un peggioramento di stampo invernale sulla nostra Penisola, con il ritorno di piogge e nevicate a quote anche di bassa montagna in Abruzzo, con qualche fiocco segnalato anche a Leonessa, nel reatino. Precipitazioni sparse sul sud peninsulare, dove la quota neve appare un po’ più alta. Tale peggioramento è accompagnato dall’ingresso di una violenta ventilazione che riguarda in primis il nord Italia, dove si sono registrati alcuni danni in particolare a Milano. Forte vento anche a Genova, dove il tempo si mantiene stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nonostante un visibile peggioramento abbia quest’oggi interessato (e continua a farlo) il versante orientale italiano, le condizioni meteo sono apparse a Genova invece stabili e in maniera altrettanto visibile: dalla notte l’ingresso di una forte ventilazione settentrionale ha determinato ampie schiarite con cieli sereni fin dal mattino. In serata, con lo spostamento del fronte instabile verso meridione, tale situazione presentata in città continuerà a protrarsi, con le temperature che si attestano tra i +8°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +17°C sul capoluogo ligure.

Anche domani cieli perlopiù sereni, con temperature in calo

Insisteranno correnti settentrionali anche nella giornata di domani martedì 8 febbraio, con le condizioni meteo che dunque appariranno ancora una volta perlopiù stabili a Genova, con la compresenza di cieli sereni. Solo in serata sarà possibile il transito, comunque innocuo, di qualche passaggio nuvoloso. Le temperature infine subiranno un calo particolarmente sensibile nei valori massimi, al netto invece della stazionarietà di quelli minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.