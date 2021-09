METEO GENOVA – Alternanza tra fasi NUVOLOSE a SCHIARITE in un contesto STABILE; le previsioni

Tali condizioni di cieli sereni che si hanno già da questa sera si protrarranno anche nelle prime ore della notte di domani giovedì 30 settembre e fino al mattino a Genova, con condizioni meteo di visibile stabilità. Dal pomeriggio tuttavia qualche passaggio nuvoloso comunque innocuo transiterà sui cieli genovesi, in un contesto comunque asciutto. Le temperature inoltre subiranno un calo nei valori minimi, al netto della stazionarietà o del lieve aumento di quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nella giornata odierna si è assistito a condizioni meteo di prevalente stabilità, anche se l’afflusso di correnti perturbate di natura atlantica ha portato alla formazione e allo sviluppo di piogge e temporali che sono risultati sì localizzati, ma hanno interessato comunque più settori rispetto a ieri. Infatti isolato maltempo si è riversato sulle Alpi nordorientali, Appennino Tosco-Emiliano, Appennino Lazio-Abruzzese e settori interni di Sicilia e Calabria. Fenomeni in mattinata anche molto intensi in Lombardia, con qualche disagio . A Genova le condizioni sono invece risultate stabili, come vedremo.

Irregolari disturbi nuvolosi (ma senza piogge) fino alla prima parte di venerdì

Irregolari disturbi nuvolosi si susseguiranno a Genova fino ad almeno la prima parte di venerdì 1° ottobre, in un contesto di tempo che si manterrà sempre e comunque asciutto. Le condizioni meteo andranno successivamente ulteriormente migliorando con ampie schiarite dal pomeriggio e cieli che torneranno quindi sereni. Le temperature in questo caso non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.