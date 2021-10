METEO GENOVA – Alternanza tra SOLE e irregolari disturbi NUVOLOSI in un contesto STABILE, ma FRESCO; le previsioni

Residue piogge sull’Italia

Anche oggi assistiamo a condizioni meteo mediamente perturbate su alcuni settori del centro-sud, con la goccia fredda che sta tuttavia scivolando verso il Mediterraneo orientale. Il tempo è dunque destinato a migliorare, ma gradualmente, con piogge e rovesci ancora in azione accompagnati da clima pienamente autunnale se non tardo-autunnale. Anche questa settimana, proprio come quella scorsa quando però la Liguria fu investita da fenomeni violenti e persistenti, parte contrassegnata dal maltempo, quantomeno al centro-sud. Più stabile invece al nord e a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Fin dalle prime ore di questa notte, le condizioni meteo a Genova si sono mantenute visibilmente stabili in compagnia di cieli perlopiù sereni, nonostante un vortice depressionario continui e continuerà a portare qualche effetto anche nelle prossime ore su alcuni settori del Paese. Sul capoluogo ligure in serata è previsto il transito di qualche nube innocua, in un contesto che si manterrà comunque stabile. Le temperature inoltre si sono aggirate oggi tra i +14°C di minima a cui è seguita una massima di circa +21°C.

Variabilità asciutta per domani

Nella giornata di domani martedì 12 ottobre le condizioni meteo all’interno della città di Genova andranno incontro ad un lieve peggioramento a causa dell’intrusione di correnti più umide che porteranno a spiccata variabilità, che risulterà tuttavia asciutta. Assenza di fenomeni caratterizzerà ancora una volta il capoluogo ligure, con temperature che non subiranno significative variazioni oscillando lievemente al rialzo nei valori minimi e al ribasso in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.