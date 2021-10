METEO GENOVA – Altre PIOGGE in arrivo dopo i PIOVASCHI odierni, ecco le previsioni

Tempo stabile ovunque salvo qualche eccezione

Anche nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo perlopiù stabili sulla nostra Penisola; tuttavia l’avanzamento di una saccatura di origine atlantica verso il continente europeo ha generato già oggi un peggioramento al settentrione, con qualche piovasco in Liguria, Genova compresa come vedremo, sintomo del decadimento dell’Alta pressione che negli ultimi giorni ha portato peraltro un clima più gradevole soprattutto nelle ore diurne.

Previsioni meteo Genova oggi

Nel corso della giornata odierna qualche breve piovasco si è manifestato sulla città di Genova portando un accumulo che appena appena è riuscito a far scattare i pluviometri, inferiore al millimetro. In serata le condizioni meteo si manterranno più stabili, coerentemente con quanto avverrà nel resto del Paese. In tale contesto le temperature si sono oggi attestate tra i +17°C di minima a cui è seguita una massima di circa +19°C.

Instabilità intermittente per domani

Per quanto concerne la giornata di domani giovedì 21 ottobre, il richiamo di correnti umide già responsabili di qualche piovasco odierno, continueranno a portare rovesci blandi ed intermittenti a Genova, con cumulati complessivi comunque deboli. Nonostante questo, paradossalmente, le temperature non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.