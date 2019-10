METEO GENOVA – Ancora MALTEMPO in città, con l’AUTUNNO protagonista. Possibili NUBIFRAGI in arrivo, ecco quando

Come già anticipato nel finale del primo paragrafo dunque, la città di Genova continuerà ad essere interessata da una fase instabile che vede caratterizzare la città da ormai qualche giorno, con rovesci generalmente deboli o moderati e accumuli inferiori ai 10 millimetri. Le temperature rimangono piuttosto fresche e tipicamente autunnali, con una massima prevista intorno ai +19°C/+20°C dopo una minima registrata in mattinata di circa +17°C. Attenzione perché i fenomeni potrebbero ricevere un’intensificazione per domani.

Possibili nubifragi domani?

Per quanto riguarda sempre la città di Genova e in riferimento particolare alle previsioni meteo valide per la giornata di domani domenica 20 ottobre, è prevista un’intensificazione dei fenomeni atmosferici in Liguria. Quest’intensificazione potrebbe riguardare proprio la città della Lanterna e in tal senso hanno messo in dubbio la fattibilità della partita Sampdoria-Roma, come scritto in un altro nostro articolo. Al momento sembrerebbero comunque interessate le zone occidentali, ma non è escluso che i nubifragi possano colpire anche il capoluogo ligure.