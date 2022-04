METEO GENOVA – Ancora tempo STABILE ma non senza NUVOLOSITA’. Temperature fino a +25°C

Pulviscolo sahariano sempre più presente in atmosfera

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano di Genova e della Liguria. Il promontorio d’alta pressione quest’oggi sta apportando velature ed un rialzo delle temperature in Italia, richiamando aria caldo-umida dal nord-Africa: osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di maggiore nuvolosità sulla Sardegna e sui settori occidentali della Sicilia. Su Genova assisteremo ad un rialzo delle temperature che potranno raggiungere anche i +25°C nella giornata di venerdì. Di seguito vediamo le previsioni meteo per i prossimi giorni

Meteo Genova oggi

Meteo – Nel corso delle ore diurne di quest’oggi avremo cieli velati su tutti i settori. In serata su Genova sarà possibile qualche schiarita, mentre sullo Spezzino avremo ancora qualche velatura. Nessuna variazione nella notte. Le temperature sono previste in rialzo, comprese tra 11°C e 22°C. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con intensità debole. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Genova per domani

Nella giornata di domani, giovedì 14 aprile, avremo cieli poco nuvolosi al mattino. Nel corso delle ore pomeridiane sarà possibile qualche schiarita sul Genovese e sulla Liguria di Levante. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora velature su tutti i settori. Le temperature subiranno un ulteriore aumento e saranno comprese tra 13°C e 25°C. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con intensità anche moderata. Vediamo di seguito la tendenza per il fine settimana e la festività di Pasqua.