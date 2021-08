METEO GENOVA – ANTICICLONE AFRICANO in azione, tanto SOLE e TEMPERATURE in aumento, le previsioni

Anticiclone in azione in Italia, stabile e molto caldo al sud

Le immagini satellitari ci presentano un quadro meteorologico italiano perlopiù stabile in Italia nella giornata odierna, fatto salvo per qualche rovescio o temporale che colpisce in maniera isolata il Lazio. Sul resto della nostra Penisola prevale il bel tempo e con temperature che spesso raggiungono valori decisamente elevati, soprattutto al sud: spiccano i +47,0°C registrati a Lentini (SR), con il picco di caldo che deve ancora arrivare. A Genova il tempo si è mantenuto visibilmente stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo si sono mantenute a Genova visibilmente stabili, così come in gran parte del Paese. I cieli, dopo una prima parte di giornata caratterizzata dal passaggio di qualche innocua nube, sono schiariti nel pomeriggio. Flussi umidi ad alta quota porteranno invece velature in serata sul capoluogo ligure, ma con assenza di piogge. Temperature che oggi si attestano tra i +21°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +32°C.

Ampie schiarite attese per domani

Alle velature di questa sera, seguiranno ampie schiarite già dalle prime ore della notte di domani mercoledì 11 agosto a Genova, con cieli che torneranno ad essere praticamente sereni per l’intera durata del giorno. L’Anticiclone africano dunque porterà i suoi effetti più evidenti sul capoluogo ligure, con le temperature che stazioneranno sui valori odierni o risulteranno in lieve aumento in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.