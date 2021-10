METEO GENOVA – ANTICICLONE in arrivo, ma possibile qualche PIOVASCO paradossale, ecco le previsioni

L’Anticiclone azzorriano andrà ulteriormente rinforzandosi con il passar dei giorni sul Mediterraneo, tuttavia ciò comporterà paradossalmente un graduale peggioramento delle condizioni meteo a Genova dovuto ad un richiamo di correnti molto umide: domani lunedì 18 ottobre è attesa sul capoluogo ligure una giornata decisamente più nuvolosa, con spiccata variabilità che tuttavia si manterrà momentaneamente asciutta. Le temperature sono previste stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nonostante la nuova spinta dell’Alta pressione che manca sullo stivale da oltre due settimane, correnti più fredde e instabili che soprattutto nella seconda parte di settimana hanno portato temperature molto inferiori alla media del periodo e centrate in questo momento sul settore balcanico, si infiltrano nel Mediterraneo centrale e provocano delle eccezioni di maltempo: queste si manifestano attraverso piogge e temporali che nel pomeriggio hanno interessato e continuano ad interessare la Sicilia e parzialmente anche la Calabria (reggino). Il tempo rimane invece stabile altrove, Genova compresa come vedremo.

Variabile anche martedì, ma con qualche possibile piovasco

Dopo iniziali schiarite nelle primissime ore della notte di martedì 19 ottobre, le condizioni meteo torneranno gradualmente a peggiorare a Genova con un progressivo aumento della copertura nuvolosa, via via più consistente fino a che, in serata, non sarà possibile addirittura qualche piovasco. Tutto ciò a causa sempre di correnti molto umide portate peraltro dall’Anticiclone. Le temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.