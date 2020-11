METEO GENOVA – ANTICICLONE vacillante e FINE SETTIMANA in compagnia della nuvolosità

Meteo Genova oggi

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sulla Liguria è piuttosto delineata, dopo una mattinata in compagnia di nuvolosità e pioviggini anche il pomeriggio non sarà da meno. Le immagini satellitari mostrano nubi persistenti sul territorio, causate da un’infiltrazione umida “figlia” di un sistema depressionario più robusto posizionato sul nord-Europa che sta apportando instabilità sulla Gran Bretagna. Nelle prossime ore non sono attesi grossi cambiamenti con nuvolosità che si farà sempre meno consistente nelle ore notturne. I prossimi giorni proseguiranno in un contesto molto simile, in compagnia di cieli coperti e precipitazioni quasi o del tutto assenti.

Previsioni meteo Genova per domani

La giornata di domani su Genova non sarà dissimile con nubi che ci accompagneranno nel corso di tutta la giornata. Saranno possibili pioviggini su tutte le aree di Levante e localmente anche sul Genovese tra pomeriggio e sera. In nottata la nuvolosità dovrebbe farsi più consistente a causa del transito di un nuovo disturbo, che tuttavia non dovrebbe dare adito a criticità. Le temperature risulteranno molto ravvicinate con una massima che si attesterà tra i 15°C ed i 16°C ed una minima che arriverà a toccare i 14°C. La ventilazione sarà debole dai quadranti orientali. Vediamo la tendenza per gli ultimi giorni della settimana per l’Italia! PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tendenza meteo per il fine settimana

L’anticiclone nei prossimi giorni sarà molto schiacciato grazie ad un sistema depressionario molto vasto ed approfondito ad ovest della Gran Bretagna. Questo sistema non permetterà rimonte anticicloniche e tempo stabile ma sarà foriero di un nuovo lieve abbassamento di geopotenziali e conseguente ritorno di pioviggini e nuvolosità sull’Italia. Di conseguenza il prossimo fine settimana potrà essere condizionato da piogge in risalita dal Tirreno che potrebbero interessare le coste di Toscana, Lazio e Campania , mentre il tempo più stabile dovrebbe stanziarsi sull’estremo sud. Un importante movimento si intravede dalle proiezioni dei modelli matematici per la prossima settimana; ecco di cosa si tratta!