METEO GENOVA – Arriva un miglioramento con progressive SCHIARITE dopo il MALTEMPO; ecco le previsioni

Piogge e temporali al nord, più stabile altrove

Abbiamo assistito nel corso della giornata odierna ad un peggioramento piuttosto evidente delle condizioni meteo in alcune aree del settentrione, con rovesci che tra la notte e la mattina hanno interessato l’alta Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto occidentale. Contemporaneamente il maltempo si è azionato anche nelle aree tra la Liguria e l’alta Toscana con Genova compresa come vedremo e con fenomeni localmente intensi e a tratti accompagnati da attività elettrica e accumuli puntualmente elevati, specie nello spezzino.

Previsioni meteo Genova oggi

Giornata contrassegnata dal maltempo quella odierna per Genova, con fenomeni intermittenti che hanno scaturito al suolo un accumulo comunque piuttosto debole e di circa 6 millimetri. L’instabilità si è ora spostata ad oriente, dove continuerà a portare precipitazioni nelle prossime ore, mentre sul capoluogo ligure il tempo risulterà più asciutto. In tale contesto, le temperature si sono oggi attestate tra i +17°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +20°C.

Progressive schiarite per domani e con temperature in calo

Il fronte di maltempo si sposterà verso meridione e questo comporterà un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, Genova compresa. Qui sono infatti attese graduali schiarite che lasceranno spazio molto probabilmente a cieli sereni in serata, con le temperature attese in calo nei valori massimi e soprattutto in quelli minimi grazie all’afflusso di correnti più fresche in arrivo dai quadranti nordorientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.