Meteo Genova – Autunno ancora lontano secondo le ultime conferme dei modelli, estate settembrina senza fine?

Previsioni meteo in Italia

Alta pressione sull’ Europa centrale, condizioni meteo estive con temperature ben al di sopra delle medie su buona parte del continente e in Italia. Bel tempo pertanto anche sulla città di Genova con le temperature gradevoli e comprese tra i 20°c nelle ore notturne e i 27°c nelle ore centrali delle giornata. Clima ancora estivo e giornate soleggiate nonostante secondo il calendario meteorologico l’Autunno è già iniziato da due settimane. Durerà così per molto tempo? PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova: L’Estate ma non molla l’Italia

Durante la giornata di domani avremo tempo stabile e temperature estive con valori oltre i 30°c. Al nord Italia bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo possibilità di locali piogge sulle Alpi a confine tra alta Lombardia e Alto Adige nelle ore serali. Bel tempo ad oltranza sulla Liguria e a Genova con precipitazioni assenti anche nei prossimi giorni della settimana in corso, per uno stravolgimento e un rientro delle temperature nella media del periodo ci sarà ancora da attendere diverso tempo come vedremo più avanti.

Previsioni meteo prossimi giorni

Il mese di Settembre procede pertanto con il bel tempo in gran parte dell’Italia. Solo sulle regioni più meridionali e sui rilievi è previsto qualche temporale nella settimana in corso mentre il maltempo autunnale potrebbe arrivare con la terza ed ultima decade del mese di Settembre quando una circolazione di bassa pressione di natura atlantica potrebbe subentrare nel Mediterraneo centro-occidentale al posto dell’Anticiclone afro-azzorriano dominate per diverse settimane sull’Italia.