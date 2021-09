METEO GENOVA – BEL TEMPO agli SGOCCIOLI, arriva un PEGGIORAMENTO, ecco le previsioni

La timida ripresa dell’Anticiclone africano sul piano sinottico non impedirà ai primi flussi umidi provenienti dai quadranti occidentali di portare un primo flusso nuvoloso a Genova a partire già dalla mattina di domani lunedì 13 settembre. Le condizioni meteo all’interno del capoluogo ligure si manterranno comunque stabili con assenza di fenomeni. Le temperature inoltre non subiranno significative variazioni né nei valori minimi né in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in queste ore in miglioramento dopo che gli ultimi temporali localizzati si sono riversati questo pomeriggio nelle aree interne delle regioni meridionali e in particolare di Campania, Sardegna e Calabria , dove negli scorsi giorni il maltempo ha colpito duramente provocando danni ingenti . Conseguentemente, le condizioni meteo stanno tornando generalmente stabili e asciutte anche grazie ad una nuova timida spinta dell’Anticiclone africano. Bel tempo al centro-nord, Genova compresa come vedremo.

Piogge in ingresso in città per martedì

Il peggioramento si manifesterà in maniera più evidente martedì 14 settembre, quando la nuvolosità in nottata diventerà via via più consistente e darà origine a delle piogge a Genova dalla mattina e, ad intermittenza, fino al pomeriggio. Qualche piovasco sarà comunque possibile anche in serata, ma si inserirà in un contesto già più asciutto. Le temperature anche in questo caso non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve calo nei valori massimi.