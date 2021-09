METEO GENOVA – BEL TEMPO e clima gradevole con l’ANTICICLONE, novità in vista nel WEEKEND; le previsioni

Bel tempo quasi ovunque, solo localizzate eccezioni di maltempo nel pomeriggio

Assistiamo oggi a condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola perlopiù accompagnate da cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche disturbo nuvoloso in più solo al nordest e sulle regioni meridionali, dove nel corso del pomeriggio hanno dato vita persino a qualche rovescio o temporale estremamente localizzato ai settori interni della Sicilia. Tale situazione di prevalente stabilità, che riguarda anche Genova come vedremo, è garantita dall’elevazione dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Genova si sono mantenute nella giornata odierna visibilmente stabili e in compagnia cioè di cieli pressoché sereni. Tale situazione si protrarrà in maniera perfettamente identica anche nella corrente serata, coerentemente con quanto avverrà nel resto d’Italia dove si registrerà l’assenza generale di fenomeni. In questo contesto, le temperature si sono oggi aggirate tra i +18°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +27°C.

Anticiclone protagonista anche per domani

Nella giornata di domani giovedì 23 settembre l’Anticiclone continuerà ad essere protagonista sul Mediterraneo centrale e garantirà ancora una volta condizioni meteo di visibile stabilità anche a Genova, fatto salvo per qualche nube innocua e passeggerà nella notte. In questo contesto le temperature si attesteranno su valori simili a quelli odierni, con oscillazioni al ribasso nelle minime e al rialzo nelle massime. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.