METEO GENOVA – Bel tempo in città sia oggi che domani, ecco le previsioni per i prossimi giorni

Meteo Italia: anticiclone sempre presente

Con un Anticiclone così possente sull’Europa solo alcune regioni marginali del Vecchio Continente ricevono le precipitazioni tipiche sella stagione autunnale. Anche in Italia si avvertono gli effetti dell’Anticiclone e con esso troviamo condizioni meteo stabili da nord a sud e precipitazioni assenti. Clima mite nelle prossime ore anche sulla città di Genova con cieli poco nuvolosi e temperature prossime ai 20°c. Copione invariato per domani mentre nei prossimi giorni avremo un lento indebolimento dell’anticiclone con qualche pioviggine in arrivo.

Previsioni meteo Genova

Una vasta area anticiclonica attanaglia l’Europa centrale, giornate stabili sull’Italia con sole prevalente salvo nebbie o nubi basse sulle pianure e sulle zone interne. Per la giornata di domani sulla città di Genova non avremo alcuna precipitazione in arrivo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra 14°c e 18°c e venti deboli o assenti. Dalla giornata di Mercoledì invece nubi più compatte per lo più medio-basse con deboli piogge o pioviggini associate a partire dalla seconda parte della giornata in corso come vediamo dalla foto di copertina.

Tendenza meteo prossimi giorni

Con un lieve cedimento dell’Anticiclone, le correnti più instabili tenderanno ad insinuarsi nel Mediterraneo centro-occidentale. Una modesta circolazione di bassa pressione riuscirà a stazionare nei pressi dell’Italia dalla giornata di Giovedì apportando molte nubi sul Paese ed anche delle deboli piogge o pioviggini, specialmente sulle regioni tirreniche ed in Sardegna. Assisteremo anche ad un lieve calo delle temperature. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.