METEO GENOVA – Capodanno ed inizio 2022 con tempo STABILE a tratti UGGIOSO in LIGURIA. Le previsioni

Condizioni meteo in Italia e a Genova

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano. Italia che in queste ore ha visto l’allontanamento dell’ultima perturbazione del 2021, che al momento si trova sulle coste meridionali della Turchia, raggiungendo un minimo di bassa pressione di 1003 hPa. Sull’Italia permane ancora un pò di nuvolosità in transito, anche se nelle prossime ore i cieli andranno a diradarsi, lasciando spazio a qualche raggio di sole per la fine dell’anno. Fatta eccezione dunque per le zone vallive e pianeggianti più riparate che saranno interessati da nubi basse e foschie, il resto della penisola vivrà qualche giorno in compagnia del tempo stabile grazie all’espansione di un promontorio d’alta pressione sub-tropicale. Anche su Genova, avremo qualche giornata uggiosa come vedremo nel prossimo paragrafo.

Meteo Genova oggi

Nel corso delle ore pomeridiane di quest’oggi avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulla Liguria, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con maggiori aperture sulla Liguria. Qualche velatura in transito nelle ore notturne. Temperature in rialzo, comprese tra 10°C e 14°C su Genova. Ventilazione debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Genova per domani

Meteo domani – Giornata di domani caratterizzata da cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Sarà possibile qualche addensamento più consistente sullo Spezzino. In serata i cieli continueranno a risultare poco nuvolosi ed il tempo asciutto. Aperture previste nelle ore notturne. Le temperature risulteranno in rialzo, sia nei valori minimi che in quelli massimi, comprese tra 11°C e 15°C. I venti risulteranno ancora una volta deboli di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza per il resto della settimana.