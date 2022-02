METEO GENOVA – Carnevale SOLEGGIATO e STABILE. Primavera ai nastri di partenza in LIGURIA

Condizioni meteo in Italia e a Genova

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo giunti alla conclusione del mese di febbraio che quest’anno ha regalato ben poche emozioni agli amanti del freddo e della neve sul nostro territorio. Quest’oggi splenderà il sole sulla Liguria e su Genova, grazie al possente recupero di un campo d’alta pressione di matrice Azzorriana. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio di Genova.

Meteo Genova oggi

Meteo – Al mattino cieli pienamente sereni così come nelle ore pomeridiane su tutta la Liguria. Tempo stabile anche in serata con ampi spazi di sereno. Nessuna variazione nelle ore notturne. Le temperature risulteranno in aumento, con valori compresi tra 8°C e 15°C su Genova. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Genova per domani

Meteo domani – La giornata di domani, giovedì 24 febbraio sarà caratterizzata da maggiore nuvolosità in transito: al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulla Liguria; anche al pomeriggio la situazione meteo risulterà invariata con addensamenti sparsi in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ancora con nuvolosità attesa su tutti i settori. Le temperature risulteranno in calo nelle minime e nelle massime, comprese tra 6°C e 13°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana.