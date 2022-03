METEO GENOVA – Cieli PLUMBEI con possibilità di qualche PIOVASCO intermittente: ecco le previsioni

Piogge anche localmente intense in Italia

Una perturbazione si sta scavando sul Mediterraneo centro-occidentale a causa dell’avanzamento di una saccatura di origine nordatlantica, provocando un peggioramento visibile delle condizioni meteo sui settori più occidentali del Paese, in particolare sulle Alpi piemontesi e sulla Sardegna questo pomeriggio, dove peraltro è vigente un’allerta meteo della Protezione Civile e dove, non a caso, localmente il maltempo colpisce anche in maniera intensa. Il tempo si mantiene invece stabile su tutto il territorio peninsulare, Genova compresa come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nonostante annuvolamenti anche piuttosto consistenti transitino sui cieli di Genova fin dalle prime ore della notte odierna e soprattutto nel corso di questo pomeriggio, le condizioni meteo sul capoluogo ligure si sono mantenute fino a questo momento relativamente stabili e asciutte. Lo stesso si può dire per quanto concerne le previsioni della serata, nonostante il maltempo colpirà alcune zone d’Italia (scopri quali). Le temperature si sono attestate su valori non così miti e più precisamente sui +6°C di minima e i +10°C di massima circa.

Domani qualche piovasco in possibile arrivo in serata

Nonostante la traslazione verso meridione della perturbazione attualmente in atto sulla nostra Penisola i cieli si manterranno piuttosto nuvolosi a Genova nella giornata di domani domenica 13 marzo a causa di un richiamo di correnti umide che in serata potrebbe portare persino qualche piovasco. In tale contesto, le temperature inoltre non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve calo sui valori minimi.