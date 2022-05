METEO GENOVA – Cieli VARIABILI e con qualche PIOGGIA in arrivo: ecco le previsioni

Maltempo torna protagonista sull’Italia

Dalla giornata di ieri si assiste al ritorno del maltempo sull’Italia, che è tornato ad azionarsi tuttavia su specifiche aree della nostra Penisola. La giornata più perturbata dal weekend sarà senz’altro quella odierna, con rovesci che stanno già interessando in particolare i settori centrali, quelli nordorientali, la Sicilia e la Calabria. In questo contesto le temperature hanno subito un calo a causa della nuvolosità consistente in transito sul nostro Paese e che riguarda specialmente i valori massimi. Qualche piovasco ha interessato anche alcuni quartieri di Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

L’avvento delle correnti perturbate ha portato un peggioramento delle condizioni meteo anche Genova, dove i cieli risultano piuttosto nuvolosi e con piovaschi che hanno interessato alcuni quartieri della città nella notte, scaturendo un accumulo comunque decisamente deboli e inferiori al millimetro. Qualche altra possibile pioggia è attesa nel pomeriggio, contemporaneamente ad un peggioramento che riguarderà anche altre aree dello stivale (scopri quali). Le temperature si aggirano quest’oggi tra i +14°C di minima e i +18°C di massima circa.

Schiarite attese per domani, con cieli sereni nelle ore centrali

L’esaurimento del fronte instabile nella giornata di domani lunedì 2 maggio causerà un miglioramento delle condizioni meteo a Genova, dove sono attese schiarite anche piuttosto ampie, con cieli che torneranno sereni nelle ore centrali e dunque tra mattino e pomeriggio. In serata l’avanzamento di nubi irregolari riguarderà nuovamente il capoluogo ligure in un contesto che si manterrà asciutto. Le temperature inoltre non subiranno particolari scossoni, oscillando fisiologicamente al ribasso nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Cieli nuvolosi per martedì, ma senza piogge

L’intrusione di una circolazione più instabile nel Mediterraneo centrale provocherà un nuovo peggioramento nella giornata di martedì 3 maggio a Genova, che si tradurrà tuttavia solo in un aumento della nuvolosità, con cieli che torneranno coperti in maniera anche consistente, ma con condizioni meteo che risulteranno relativamente stabili e asciutte. Le temperature in questo contesto subiranno un aumento nei valori minimi a fronte della stazionarietà prevista per quelli massimi.

