METEO GENOVA – Correnti ARTICHE in ingresso, ma BEL TEMPO e clima INVERNALE: ecco le previsioni

Maltempo invernale torna sull’Italia

L’affondo di una saccatura di origine artica in pieno Mediterraneo sta innescando un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con il maltempo che colpisce essenzialmente le regioni centro-meridionali. Al nord infatti, eccezion fatta per alcuni rovesci in Emilia Romagna e sul nordest (Trentino Alto Adige escluso) nella serata di ieri, il tempo è rimasto quest’oggi stabile e con ampi sprazzi di cielo sereno, Genova compresa come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

L’ingresso della ventilazione settentrionale ha assicurato già dalla giornata odierna condizioni meteo visibilmente stabili, che a Genova insistono fin dalle prime ore della notte. Cieli che sono quindi risultati sereni e tali resteranno anche nelle prossime ore, mentre il maltempo continuerà a colpire molti settori del centro-sud (scopri quali). Le temperature in città si attestano tra i +8°C di minima e i +14°C di massima circa.

Domani ancora tempo stabile

Nella giornata di domani domenica 27 febbraio il maltempo si concentrerà perlopiù sui settori più orientali del nostro Paese; pertanto le condizioni meteo a Genova si manterranno visibilmente stabili con la compresenza di cieli perlopiù sereni. Solo in serata sarà possibile il transito di qualche innocuo disturbo nuvoloso. Le temperature non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve aumento nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.