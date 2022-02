METEO GENOVA – Correnti settentrionali in arrivo, SCHIARITE graduali e CALO TERMICO: le previsioni

Tempo stabile ovunque

Nonostante un peggioramento delle condizioni meteo che si manifesta attraverso un generale aumento della copertura nuvolosa sulla nostra Penisola, esse rimangono comunque stabili sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, fatto salvo per qualche localizzata eccezione costituita da rapidi piovaschi sull’alto versante tirrenico. Vanno evidenziandosi i primi segnali di debolezza dell’Alta pressione che preluderanno l’arrivo di un peggioramento più organizzato i cui effetti tuttavia interesseranno Genova solo parzialmente dal punto di vista termico, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

L’avanzamento di una saccatura di origine artica ha determinato quest’oggi un generale peggioramento delle condizioni meteo tradottosi nell’aumento della nuvolosità che solo in rari casi ha causato qualche piovasco localizzato, soprattutto in Liguria. Tuttavia Genova ha assistito a condizioni di relativa stabilità, con assenza di fenomeni malgrado il passaggio di irregolari disturbi nuvolosi. Le temperature risultano quest’oggi comprese tra i +7°C di minima e i +13°C di massima circa.

Graduali schiarite nella seconda parte di domani

Nuvolosità via via più consistente transiterà sui cieli genovesi fino alla mattinata di domani venerdì 25 febbraio, senza tuttavia innescare fenomenologia al suolo. Graduali schiarite seguiranno a Genova dal pomeriggio a causa dell’ingresso della ventilazione settentrionale, con i cieli che torneranno addirittura sereni in serata. Le temperature non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve calo nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.