METEO GENOVA – Deboli PIOGGE o PIOVIGGINI nelle prossime ore, l’AUTUNNO cerca di rialzare la testa

Meteo Genova: lento peggioramento

Poche nubi in questo momento sulla città di Genova ma nelle prossime ore avremo un progressivo aumento della copertura nuvolosa e con essa anche delle deboli precipitazioni. Osservando le immagini satellitari che ci arrivano in queste ore vediamo infatti dei corpi nuvolosi sul Mediterraneo occidentale e in progressivo avvicinamento alle coste tirreniche. Sulla città di Genova come del resto in tutte le altre città dell’Italia procede da diversi giorni l’estate di San Martino con precipitazioni assenti e soprattutto clima mite nelle ore centrali della giornata.

Previsioni meteo Genova

Un lento indebolimento dell’anticiclone favorirà il ritorno delle precipitazioni sulle regioni tirreniche ed in Sardegna. Già in queste ora troviamo nubi irregolari sull’isola con qualche debole pioggia, entro le prossime 24 ore stessa cosa anche in Liguria, Toscana e Lazio. Nello specifico, per la giornata di domani attese molte nubi sulle regioni nord-occidentali con deboli piogge o pioviggini in Liguria, più sereno sul Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di Venerdì situazione invariata con nubi medio-basse e deboli fenomeni associati.

Tendenza meteo Italia

Anticiclone sempre presente in Italia ma con qualche difficoltà in più specie per domani. Tuttavia condizioni meteo in prevalenza stabili anche nel corso del prossimo weekend, mentre per un cambiamento più generale delle condizioni meteo ci sarà da attendere molto probabilmente l’inizio della prossima settimana quando avremo l’inserimento nel Mediterraneo di una perturbazione derivante dal flusso atlantico. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.