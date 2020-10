METEO GENOVA – Dopo i rapidi PIOVASCHI nella notte, ora il tempo è in miglioramento, ecco le previsioni

Fronte di maltempo porta il suo raggio d’azione al sud Italia, migliora altrove

Dopo che il maltempo ha imperversato sulle regioni centro-settentrionali nella giornata di ieri, le condizioni meteo sono successivamente peggiorate quest’oggi lungo i settori meridionali della nostra Penisola, con l’arrivo di piogge, acquazzoni, a tratti anche a carattere di nubifragio e occasionalmente accompagnate da attività elettrica. La regione più colpita sembra essere la Campania, dove nella località di Baronissi diversi sono stati i disagi e gli allagamenti portati dai fenomeni intensi questo pomeriggio, con il traffico pressoché paralizzato in alcune zone del Paese. Migliora il tempo sulle regioni centro-settentrionali e anche a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Dopo residui piovaschi nel corso della nottata odierna che hanno portato un accumulo nella città di Genova molto blando e inferiore al millimetro, il fronte di maltempo si è spostato al sud dove anche nelle prossime ore porterà acquazzoni e piogge soprattutto su alcuni settori jonici e su quelli della Sicilia tirrenica. Ne è scaturito dunque un miglioramento delle condizioni meteo sul capoluogo ligure, sia pur in un contesto di cieli comunque piuttosto nuvolosi. Le temperature si sono attestate su valori pienamente autunnali sulla città della lanterna e compresi tra i +11°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +18°C.

Domani ancora variabilità

Dopo delle iniziali schiarite che porteranno cieli sereni sulla città di Genova nella prossima notte, a partire dalla mattinata di domani mercoledì 28 ottobre le condizioni meteo sul capoluogo ligure torneranno lievemente a peggiorare a causa di un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Tuttavia, seppur in un contesto di accesa variabilità, il tempo rimarrà decisamente stabile e asciutto sul capoluogo ligure, con le temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori di oggi.