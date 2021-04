METEO GENOVA – Dopo il MALTEMPO odierno atteso miglioramento, ma con VARIABILITA’ anche spiccata; le previsioni

Maltempo colpisce il sud e la Sardegna, oltre che alcune aree del nordovest

L’avvicinamento di una perturbazione di matrice africana innescata dallo scontro tra la massa d’aria più calda e umida e quella più fresca ristagnante nel Mediterraneo da diversi giorni, ha causato un peggioramento visibile delle condizioni meteo sulle regioni meridionali (specie versante tirrenico) e sulla Sardegna, oltre che in alcune zone del nordovest quali Liguria e Piemonte, dove la neve cade a quote anche collinari. Tra le città interessate dal maltempo ritroviamo quest’oggi Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Come annunciato in precedenza, le condizioni meteo quest’oggi a Genova sono risultate perturbate soprattutto nelle ore centrali della giornata. Tra mattina e pomeriggio qualche pioggia si è susseguita sul capoluogo ligure, scaricando al suolo un accumulo comunque piuttosto debole e di circa 1 millimetro. Le temperature si attestano tuttavia su valori decisamente freschi per il periodo e precisamente compresi tra i +7°C di minima e i +12°C di massima circa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Domani progressive schiarite

Da domani inizierà un weekend di maltempo per il nostro Paese, ma a Genova le condizioni meteo se è possibile miglioreranno con progressive schiarite. Dopo infatti una prima parte di giornata, quella di domani sabato 17 aprile, con la presenza di qualche disturbo nuvoloso, dal pomeriggio si evidenzieranno cieli pressoché sereni fino alla serata. Temperature che subiranno quindi un aumento per quanto concerne i valori massimi, mentre saranno stazionarie o in lieve calo in quelli minimi.