METEO GENOVA: ennesimo cambiamento con il MALTEMPO di ritorno, vediamo quando le precipitazioni più intense

Situazione Meteo in Italia

Anticicloni troppo lontani per l’ Italia e circolazioni instabili prevalenti in Europa. Momentanea fase di bel tempo in Italia centro-settentrionali con le piogge pronte a tornare anche sulla città di Genova nelle prossime ore. Le immagini satellitari di questa mattina evidenziano dell’instabilità al meridione mentre i cieli al centro e al nord Italia risultano per lo più sgomberi da nubi. La città di Genova sarà una tra le prime ad essere interessate dal peggioramento meteo nella giornata di domani che interesserà poi tutta Italia.

Meteo Genova: piogge in arrivo

Durante la giornata di domani noteremo un peggioramento meteo sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna con precipitazioni in arrivo tra il mattino e il pomeriggio. In serata e nottata piogge previste al nord anche sulle altre regioni. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota. Correnti più stabili durante il prossimo weekend con lento miglioramento anche a Genova e clima gradevole specie ad inizio prossima settimana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Autunno: anticiclone prevalente nei prossimi giorni

Dalla nottata odierna sulla città di Genova e più in generale sulla Liguria attese nubi in aumento. Ennesima giornata autunnale quella di domani in Italia e sulla Liguria con cieli grigi e piogge diffuse, poi lento miglioramento con una “Ottobrata” in arrivo tra la giornata di Domenica e l’inizio della prossima settimana quando le temperature aumenteranno sensibilmente, valori previsti oltre i 25°c al meridione. Tuttavia l’Autunno 2020 procederà il suo corso con nuove ondate di maltempo a seguire.