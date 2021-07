METEO GENOVA – ESTATE ai ferri corti: in arrivo una lunga fase INSTABILE, con TEMPERATURE in calo

Instabilità in arrivo al nord-ovest, la situazione meteo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Fino al weekend l’anticiclone ha retto sul bacino mediterraneo, garantendo condizioni di tempo stabile sull’Italia. Da quest’oggi questa figura barica sta iniziando a mostrare i primi sintomi di cedimento, a causa della spinta di una vasta perturbazione che investirà l’Italia nel corso della settimana. Osservando le ultime immagini satellitari, si denota la presenza di maggiore nuvolosità sulle regioni del nord-ovest. Specie sulle zone montane si potranno già manifestare le prime piogge. Anche su Genova e sulla Liguria inizia a confluire la nuvolosità sintomo del maltempo in arrivo. Vediamo dunque di capire come sarà l’evoluzione della settimana.

Meteo Genova oggi

Meteo – Condizioni meteo stabili sulla Liguria in graduale peggioramento: al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi su tutto il territorio. Al pomeriggio velature in transito ma senza fenomeni associati anche su Genova. In serata attesa maggiore nuvolosità; piogge e temporali in arrivo nelle ore notturne su tutto il territorio. Temperature stabili o in lieve calo sulla Liguria, su Genova comprese tra 22°C e 27°C. Venti prevalenti dai quadranti meridionali o sud-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per domani di Genova

Meteo Genova – Giornata di domani caratterizzata da forte instabilità: al mattino avremo piogge e temporali su gran parte del territorio, Genova inclusa; al pomeriggio precipitazioni sparse ma senza fenomeni di rilievo associati. Situazione invariata anche nelle ore serali quando saranno possibili ancora piogge diffuse. Tempo più asciutto soltanto nelle ore notturne. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il resto della settimana.