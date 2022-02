METEO GENOVA – Fase di MALTEMPO ai nastri di partenza, ecco le PREVISIONI per la LIGURIA

Meteo domani – La giornata di domani sabato 19 febbraio vedrà maltempo diffuso sulla Liguria: al mattino avremo piogge sparse su Genova anche di moderata intensità specialmente nel corso delle ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con ancora cieli coperti e deboli precipitazioni su tutta la Liguria. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi ed una diminuzione nelle massime, comprese tra 11°C e 14°C. I venti risulteranno deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Vediamo a seguire la tendenza meteo per il weekend.

Meteo oggi – Per la giornata odierna, venerdì 18 febbraio, avremo molte nubi basse nel corso delle ore mattutine. Al pomeriggio avremo pioviggini sparse sulla Liguria, così come nel corso delle ore notturne. Le temperature risulteranno generalmente stazionarie, comprese tra 9 e 15°C su Genova. I venti soffieranno dai quadranti meridionali o sud-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Arrivo addirittura di qualche piovasco per venerdì

Meteo – I modelli matematici confermano un momentaneo miglioramento per la giornata di domenica, con ancora nubi basse persistenti in Pianura Padana. Con l’inizio della prossima settimana una nuova saccatura polare potrebbe lambire l’Italia apportando un calo diffuso delle temperature e maltempo specie sui settori adriatici del centro-sud. Poca incertezza da parte dei centri di calcolo che vedono ancora una volta escluse le regioni del settentrione italiano. Per quanto riguarda la Liguria e Genova, le temperature torneranno a salire e per la prossima settimana potranno toccare anche i 17°C grazie ai cieli sereni. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo.