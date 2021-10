METEO GENOVA – Fase FREDDA, ma STABILE, malgrado crescenti disturbi NUVOLOSI; ecco le previsioni

Piogge e occasionali temporali solo su alcune aree del meridione, più stabile al centro-nord

Il passaggio di una perturbazione ora in rapido scivolamento verso il Mediterraneo orientale ha portato tra ieri e oggi un peggioramento delle condizioni meteo su alcune aree del sud e in particolare su Sicilia, Calabria (per le quali la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo ieri) e Puglia meridionale con piogge e occasionali temporali. Sul resto d’Italia invece, Genova compresa come vedremo, le condizioni atmosferiche si sono mantenute più stabili e in molti casi accompagnate da cieli perlopiù soleggiati.

Previsioni meteo Genova oggi

L’ingresso di correnti settentrionali più fredde, ma più secche, ha garantito non solo condizioni meteo di stabilità a Genova, ma anche cieli pressoché limpidi con assenza dunque di disturbi nuvolosi. Tale situazione si protrarrà e si rinnoverà anche nella serata corrente, coerentemente peraltro con il miglioramento in atto al meridione. Le temperature risultano infatti in calo rispetto a ieri e si attestano tra i +12°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +20°C.

Nuvolosità in ingresso nella seconda parte di domani

A seguito di una prima parte di giornata, quella di domani venerdì 15 ottobre, all'insegna della visibile stabilità, le condizioni meteo sul capoluogo ligure andranno solo leggermente peggiorando a partire dal pomeriggio, con l'ingresso dei primi innocui disturbi nuvolosi. Nonostante questo dunque il tempo a Genova si manterrà asciutto, con temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.