METEO GENOVA: fase tipicamente autunnale con PIOGGE anche intense, i dettagli fino al weekend

Situazione Meteo in Italia

Campo di bassa pressione ancora presente sull’Europa centro-occidentale con una forma ad occhiale. Uno dei due minimi di bassa pressione si avvicina all’Italia pilotando correnti instabili dai quadranti occidentali. Maltempo dalle prime ore della giornata odierna sulla Liguria con piogge tuttavia ancora di debole o di moderata intensità. Precipitazioni ancora in atto sulla città di Genova e clima tipicamente autunnale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova: maltempo per oggi e domani

Anticicloni troppo lontani per l’ Italia e correnti instabili in arrivo man mano più intense ed estese. Maltempo che dalle regioni tirreniche interesserà pertanto gran parte dell’Italia con il grosso delle precipitazioni previsto tra le ore notturne di oggi e quelle di domani quando avremo maltempo al nord-est con acquazzoni su Triveneto e Friuli Venezia Giulia, altrove precipitazioni intermittenti. Nel pomeriggio cieli coperti con piogge sparse su gran parte delle regioni settentrionali. Neve sulle Alpi oltre i 1200-1500 metri di quota. Temperature in calo.

Tendenza meteo prossimo weekend

Maltempo in azione in queste ore e nella giornata di domani sull’Italia, poi una lacuna barica persisterà sul nostro Paese favorendo della instabilità localizzata nei giorni a seguire. Solo dalla giornata di Domenica sembra confermato l’inizio di una fase meteo decisamente migliore con sole prevalente in Italia e con le temperature in aumento. Il tutto ad opera del ritorno dell’alta pressione grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, di natura sub-tropicale. Tuttavia l’ottobrata in vista potrebbe comunque essere di breve durata e il mese di ottobre non si esclude possa terminare con un nuovo peggioramento.