METEO GENOVA – Fenomeni in attenuazione dopo il MALTEMPO odierno, ecco le previsioni

Maltempo al nord, più asciutto al centro-sud

Nella giornata odierna si osserva dalle immagini satellitari un evidente peggioramento delle condizioni meteo che interessa attualmente esclusivamente le regioni settentrionali del Paese, con le piogge e gli acquazzoni che facendo ingresso dai quadranti nordoccidentali nelle prime ore della notte odierna, si sono estesi su buona parte del nord entro questo pomeriggio colpendo anche Genova, come vedremo. Sono infatti poche le zone del nord dove non si sono presentati gli acquazzoni e tra queste l’Emilia Romagna e alcune aree del Piemonte. Altrove il tempo è ancora asciutto e relativamente stabile, ma nelle prossime ore peggiorerà anche in parte del centro.

Previsioni meteo Genova oggi

Come scritto anche in precedenza, le condizioni meteo sulla città di Genova appaiono perturbate fin dalle prime ore della notte, con rovesci più o meno intensi e a carattere intermittente. Il peggioramento è dovuto al transito di un cavo atlantico che nel corso di questa settimana ha portato condizioni di spiccato maltempo sulla Penisola iberica, con danni e disagi soprattutto in Portogallo. Essa sta però arrivando notevolmente depotenziata, e infatti le piogge che ne scaturiscono non presentano intensità eccessive. Le temperature si attestano tra i +18°C di minima e i +19°C di massima.

Possibile qualche pioviggine per domani

Nella giornata di domani sabato 24 ottobre nonostante lo spostamento del fronte di maltempo verso meridione con le piogge e gli acquazzoni che interesseranno in particolare i settori centrali, qualche piovasco soprattutto nella prima parte sarà possibile ancora anche sulla città di Genova, con accumuli veramente molto blandi se non del tutto assenti. Le temperature peraltro si attesteranno intorno a quelle odierne o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.