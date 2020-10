METEO GENOVA – Forte MALTEMPO nuovamente alle porte della città, ecco le previsioni

Residue piogge al centro-sud, migliorato al nord

Il fronte instabile che nella giornata di ieri ha investito principalmente le regioni settentrionali si è spostato quest’oggi sulle regioni centro-meridionali colpendo in maniera localmente intensa a partire già dalle prime ore di questa notte. Non a caso, alcune località della Toscana tra cui Arezzo, hanno fatto la conta con i disagi relativi agli allagamenti, con qualche criticità all’ingresso dell’Ospedale. Piogge e acquazzoni sono ancora presenti al centro-sud, mentre al nord la situazione è in miglioramento dopo il passaggio perturbato di ieri, Genova compresa come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo all’interno del capoluogo ligure si sono presentate e si presentano tutt’ora stabili, nonostante il transito intermittente di qualche disturbo irregolare, con il fronte di maltempo che si è spostato dunque al centro-sud, dove sta portando attualmente residui fenomeni comunque deboli. Tali condizioni di stabilità interesseranno la città di Genova fino ad almeno il termine della serata corrente, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature quest’oggi si sono attestate su valori piuttosto miti nelle ore notturne e comprese tra i +18°C di minima a cui è seguita una massima di circa +21°C.

Il maltempo torna dal pomeriggio di domani

Nella giornata di domani domenica 25 ottobre, dopo una prima metà di giornata comunque piuttosto annuvolata, dal pomeriggio sarà evidente un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla città di Genova grazie all’arrivo delle prime piogge. Queste sono causate dalla progressione e dall’ingresso di ulteriore correnti atlantiche nel Mediterraneo centrale che saranno nettamente più incisive a partire dall’inizio della prossima settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo. Atteso un lieve calo dei valori minimi al netto di una certa stazionarietà di quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.