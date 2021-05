METEO GENOVA – MAGGIO ancora non promette bene, con tempo INCERTO in LIGURIA, ecco le PREVISIONI

Maltempo in arrivo e piogge su Liguria e Genova, la situazione

Buon pomeriggio cari lettori genovesi del Centro Meteo Italiano! Il maltempo persiste sull’Italia, con nuove fasi che si affacceranno nella seconda parte della settimana. Le piogge non sono mancate al settentrione, grazie alla presenza diun’area depressionaria che insiste sull’Europa centrale. Le precipitazioni al momento si stanno manifestando sulle regioni del nord-est, quali Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ma si segnalano anche temporali in formazione su alpi Lombarde e sull’Appennino Tosco-Emiliano con fenomeni a tratti moderati-intensi. Come proseguirà la settimana in Liguria e a Genova? Scopriamolo insieme!

Previsioni meteo Genova, piogge in arrivo nel corso della giornata

Meteo Genova – Nel corso di questo pomeriggio le piogge non mancheranno su Genova e sulla Liguria, con un aumento progressivo della nuvolosità. I fenomeni potranno risultare più intensi a ridosso dell’Appennino Spezzino, mentre saranno più sporadici sull’Imperiese. Piogge attese anche in serata su tutto il territorio, ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature decisamente ravvicinate su Genova comprese tra 14°C e 15°C. La ventilazione risulterà a tratti intensa dai quadranti sud-occidentali e insisterà fino alle ore notturne. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova per domani – instabilità nelle ore pomeridiane