METEO GENOVA – MALTEMPO ad oltranza! Altre piogge, temporali e raffiche di vento in arrivo da domani

Ancora piogge e temperature in ulteriore calo in Italia

La circolazione depressionaria in azione sull’Europa pilota correnti fresche e instabili fin sull’Italia dove procede il lungo periodo di maltempo tipicamente autunnale con pioggia, vento e neve in montagna. Sulle Alpi i fiocchi sono già scesi di quota fino ai 1100 metri di quota in Lombardia. La città di Genova vedrà una momentanea tregua dal maltempo di poche ore durante la serata odierna in quanto un nuovo peggioramento meteo arriverà già nella giornata di domani. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Giovedì 7 Novembre

Marcato peggioramento meteo al nord Italia a partire dai settori occidentali. Maltempo diffuso nelle ore serali con acquazzoni, temporali e neve sulle Alpi in calo fino a 1100-1200 metri. Tempo stabile e generalmente soleggiato invece sulle regioni centrali nelle ore diurne, peggiora in serata e in nottata con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico. Giornata all’insegna della variabilità al Sud Italia con locali piogge e acquazzoni su Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e soprattutto Sardegna. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo.

Ancora Maltempo nei prossimi giorni

Con l’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno oceano Atlantico, le perturbazioni di matrice nord-Atlantica trovano campo libero nel Mediterraneo e di conseguenza anche in Italia. Confermato il forte maltempo previsto in due distinti episodi su gran parte d’Italia: il primo tra giovedì sera e le prime ore della giornata di sabato, il secondo tra domenica e le prime ore di martedì.