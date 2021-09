METEO GENOVA – MALTEMPO anche intenso in arrivo con CALO delle TEMPERATURE; le previsioni

Tempo presto in nuovo peggioramento al nord

Oggi assistiamo alla giornata “più stabile” tra le ultime che si sono registrate sulla nostra Penisola. Nonostante questo comunque nelle ore di questo pomeriggio abbiamo assistito alla formazione e al successivo sviluppo di temporali anche violenti che hanno interessato l’Appennino Tosco-Emiliano e in successivo sconfinamento verso le aree più interne dell’Emilia-Romagna. Forti piogge e temporali nella prima parte di pomeriggio hanno interessato anche la Liguria e Genova, come vedremo. Un peggioramento ulteriore è invece previsto sulle zone più settentrionali del Paese (scopri quali).

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo nella giornata odierna sono risultate piuttosto perturbate a Genova soprattutto nel corso della prima parte di pomeriggio, con i cumulativi più elevati ad est della città e fino ad oltre 70 millimetri caduti a Lavagna. Sul capoluogo ligure gli accumuli si aggirano invece attorno i 10/15 millimetri dipendentemente dalle zone, con possibilità di qualche altra pioggia in serata. Le temperature si aggirano tra i +20°C di minima e i +25°C di massima circa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Per domani ancora maltempo, anche intenso in mattinata

Nella giornata di domani domenica 19 settembre un nuovo attacco perturbato interesserà la nostra Penisola e produrrà effetti anche nella città di Genova, dove il maltempo continuerà ad essere protagonista soprattutto nella prima parte. Al mattino possibili fenomeni intensi e accompagnati da attività elettrica. Miglioramento atteso in serata con cessazione dei fenomeni in un contesto di cieli perlopiù nuvolosi. Le temperature sono previste in calo nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento in quelli massimi.