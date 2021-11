METEO GENOVA – MALTEMPO anche intenso in arrivo, ma con paradossale aumento delle TEMPERATURE, le previsioni

Nubifragi colpiscono la Sardegna con 1 morto; maltempo anche al nord

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo ha interessato la nostra Penisola nel corso di questo fine settimana a causa dell’afflusso di correnti più fresche di natura atlantica che hanno rivitalizzato il vortice depressionario che in settimana aveva centrato il maltempo principalmente sulle regioni centro-meridionali. Ad essere colpita dai nubifragi è soprattutto la Sardegna meridionale, dove si è registrata purtroppo persino una vittima. Instabilità che si segnala comunque anche al nord e a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della città di Genova si sono configurate piuttosto perturbate, con le piogge che hanno portato al suolo un accumulo comunque debole e dell’ordine di circa 6 millimetri. In serata altre piogge potrebbero interessare il capoluogo ligure, anche intense e accompagnate da attività elettrica. Intensificazione che interesserà anche le vicine Alpi dove le nevicate saranno quindi abbondanti. Le temperature si attestano invece tra i +12°C di minima e i +13°C di massima circa.

Anche per domani maltempo in città

Anche la giornata di domani lunedì 15 novembre trascorrerà all’insegna della prevalente instabilità a Genova, con fenomeni anche possibilmente intensi e accompagnati da attività elettrica in particolare in mattinata. Dal pomeriggio piogge mediamente moderate a intermittenza riguarderanno il capoluogo ligure con temperature che tuttavia, paradossalmente, subiranno un aumento che risulterà più evidente sui valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.