METEO GENOVA – MALTEMPO con forti TEMPORALI imminenti sulla città, al via una fase autunnale

Forti temporali in arrivo su Genova

Meteo Genova– L’area di bassa pressione che nella giornata di ieri ha portato piogge alluvionali in Francia, si sta gradualmente spostando verso levante; le condizioni meteo tendono quindi a peggiorare sui settori occidentali italiani, con la Liguria la prima regione ad essere interessata dai fenomeni più intensi. In questo momento un sistema temporalesco autorigenerante ha preso forma poco a largo delle coste liguri, dove vengono rilevate frequenti fulminazioni e piogge intense. Nelle prossime ore il sistema temporalesco riuscirà a raggiungere anche la terra ferma, portando forti piogge anche su Genova.

Rischio nubifragi in Liguria, occhi puntati anche su Genova

Dopo un inizio di giornata lievemente instabile, nelle ultime ore le condizioni meteo sulla Liguria risultano in deciso ulteriore peggioramento. L’arrivo di un’area instabile dalla Francia ha attivato una blanda circolazione meridionale sui bacini occidentali italiani, andando a determinare una linea di convergenza al suolo sul mar Ligure. Attualmente piogge e temporali di moderata-forte intensità hanno raggiunto la Liguria di Ponente, con accumuli tra l’imperiese ed il savonese fino a 40 mm, ma destinati ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Su Genova ed il resto del Levante ligure attualmente non si segnalano particolari criticità, con i fenomeni più intensi presenti ancora a largo. Nelle prossime ore, tuttavia, il sistema temporalesco raggiungerà anche la terra ferma, con piogge intense e rischio nubifragi.

Nubi sparse e qualche fenomeno oggi sull’Italia

Le condizioni meteo risultano in graduale peggioramento non solo su Genova, ma anche su parte del centro-nord Italia. Nel corso del mattino i primi acquazzoni e temporali hanno raggiunto anche le coste della Toscana ed il Piemonte sud-occidentale, mentre nubi in transito si osservano tra Sardegna e Lazio. Nella seconda parte di giornata l’instabilità tenderà ad estendersi anche ad Umbria, Lazio, Emilia e settori alpini-prealpini centro-orientali. Nubi alte e sottili in aumento tra Campania, Sicilia e Molise, mentre ampie schiarite si attarderanno sull’estremo sud e settori ionici. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO GENOVA!