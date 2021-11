METEO GENOVA – MALTEMPO con PIOGGE e SBALZI TERMICI in arrivo in città, ecco le previsioni

Prevalente stabilità, ma non mancano ancora piogge

Nella giornata odierna si assiste probabilmente a uno dei giorni più stabili dell’ultimo periodo: le condizioni meteo infatti, si evidenziano in prevalenza stabili, tuttavia non mancano delle eccezioni di maltempo che hanno interessato principalmente la Liguria (colpendo marginalmente anche Genova, come vedremo), ma anche localmente le Isole Maggiori. Clima molto mite sulle regioni centro-meridionali, con qualche record di caldo battuto nel Lazio, dove le temperature massime hanno superato persino i +26°C.

Previsioni meteo Genova oggi

Mentre le precipitazioni si concentrano maggiormente sulla periferia occidentale della città di Genova, qualche pioggia ha colpito anche il capoluogo ligure portando al suolo comunque un accumulo effimero e dell’ordine di circa 1 millimetro. In serata le condizioni meteo si potrebbero mantenere ancora tendenzialmente perturbate con la possibilità di qualche piovasco ulteriore, mentre il tempo peggiorerà anche su altri settori del Paese (scopri quali). Le temperature si sono quest’oggi attestate tra i +10°C di minima e i +13°C di massima circa.

Maltempo anche per domani, ma minime in aumento

Anche nella giornata di domani lunedì 8 novembre si faranno sentire gli effetti di una perturbazione persistente nel Mediterraneo, con qualche pioggia che potrebbe interessare ancora una volta Genova, soprattutto tra mattina e pomeriggio: in serata è infatti previsto un miglioramento in un contesto di cieli che si manterranno sempre perlopiù disturbati. Le temperature paradossalmente segneranno in ogni caso un aumento nei valori minimi, mentre stazioneranno in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.