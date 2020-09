Meteo Genova – Maltempo con possibilità di temporali anche intensi o nubifragi, ecco quando

Situazione meteo in Italia

Cambia lo scacchiere generale a grande scala sul Vecchio Continente con l’anticiclone che lascia campo libero ad una vasta e ben strutturata circolazione di bassa pressione di matrice atlantica. Si avvertono gli effetti al suolo anche nei pressi del Mediterraneo centrale e dell’Italia dove arrivano le piogge tranne all’estremo sud. Pertanto anche sulla città di Genova la tendenza meteo è verso un generale maltempo con piogge a tratti anche di forte intensità come vedremo più avanti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova: maltempo in settimana

La settimana appena iniziata sarà la prima settimana dell’Autunno secondo il calendario e non solo. Precipitazioni in arrivo già nelle prossime ore in gran parte dell’Italia e sulla città di Genova, soprattutto tra domani e la giornata di dopodomani avremo spiccato maltempo in Liguria. Per domani infatti l’intera giornata sarà caratterizzata da tempo instabile su tutte le regioni settentrionali con molte nubi, piogge diffuse e temporali anche intensi al Nord Est e sull’Emilia-Romagna. Per la giornata di Mercoledì le precipitazioni più intense le avremo proprio in Liguria e Friuli.

Previsioni meteo prossimi giorni

Come anticipato nel paragrafo precedente, secondo le ultime conferme da parte dei principali modelli meteo troveremo il maltempo protagonista per tutta la settimana in corso sull’Italia. Causa una circolazione di bassa pressione ben attiva sull’Europa in grado di richiamare correnti instabili anche in Italia e soprattutto in Liguria. Attenzione poi all’affondo di una perturbazione piuttosto fredda nel corso del prossimo weekend direttamente dal circolo polare artico con maltempo e drastico crollo delle temperature in tutto il Paese.