METEO GENOVA – Maltempo in agguato; ecco le previsioni

Situazione Meteo in Italia

Un promontorio anticiclonico sta cedendo sul nostro territorio, lasciando spazio ad infiltrazioni umide. Sul nord Italia nubi persistenti e compatte, con nebbie su Genova e sulla Liguria. Al centro sud ancora ampi spazi di sereno che tuttavia sono destinati a durare poco. Precipitazioni a carattere debole-moderato attese nelle prossime ore, che tuttavia si manterranno stabili e che si esauriranno dalla giornata di domani. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova oggi

Precipitazioni in atto sulla città di Genova e clima tipicamente autunnale, con temperature piuttosto contenute. Maltempo previsto su tutte le regioni settentrionali con apporti pluviometrici esigui. In serata ed in nottata più spazio alle schiarite e maltempo in avvicinamento al centro sud. Valori minimi e massimi di temperatura che saranno molto ravvicinati fra di loro compresi fra i 18°C ed i 19°C grazie al contributo di ventilazione meridionale.

Meteo Genova domani e weekend

Domani transito della saccatura d’aria atlantica in quota e precipitazioni che abbracceranno il resto della penisola. Su Genova i cieli permarranno ancora con nuvolosità che si allontanerà specialmente nelle ore pomeridiane. In serata ed in nottata è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo che risulteranno più asciutte su tutta la Liguria. Il weekend nel complesso dovrebbe risultare stabile, con un nuovo peggioramento atteso dalla notte tra Domenica e Lunedì.

Anticiclone in indolimento nelle prossime ore e correnti instabili man mano più intense ed estese sull’Italia. Le piogge attualmente sulle regioni nord-occidentali si estenderanno su gran parte del Paese mentre le temperature tenderanno a calare sensibilmente dalla giornata di domenica. Prevista neve in arrivo tra la giornata di Lunedì e quella di Martedì 27 Ottobre con i fiocchi fino a 1200 metri di quota sulle Alpi. Autunno di nuovo più dinamico dopo la partentesi stabile e mite in Italia con maltempo e temperature in calo.