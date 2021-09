METEO GENOVA – MALTEMPO in arrivo sulla LIGURIA con TEMPORALI e NUBIFRAGI nel medio TERMINE, le PREVISIONI

Condizioni meteo su Genova e sull’Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Sta confluendo maggiore nuvolosità dai quadranti occidentali, a causa delle infiltrazioni umide che si faranno spazio a ridosso del promontorio d’alta pressione di origine sub-tropicale. Nel corso della settimana, le condizioni meteo sono previste in graduale peggioramento sull’italia e sulla Liguria dove sono previste forti piogge nella giornata di giovedì. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la settimana centrale di settembre.

Meteo Genova domani

Meteo – Al mattino di domani avremo cieli molto nuvolosi su tutta la Liguria, con sporadiche piogge associate anche su Genova. Al pomeriggio prevista maggiore variabilità, con ancora piogge associate su tutto il territorio ligure. In serata graduale miglioramento con cieli poco nuvolosi e residue precipitazioni sul Genovese e sulla Liguria di Levante. Non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne. Temperature piuttosto contenute, comprese tra 21°C e 26°C. La ventilazione risulterà debole o moderata dai quadranti sud-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Genova per dopodomani

Dopodomani, giovedì 16 settembre avremo condizioni di maltempo diffuso sulla Liguria, con forti precipitazioni al mattino sul Genovese e sullo Spezzino. Condizioni meteo invariate al pomeriggio, mentre su Imperiese e Savonese le precipitazioni dovrebbero risultare meno intense. In serata insistono le precipitazioni sulle aree al confine con la Toscana; migliora in nottata, con cieli irregolarmente nuvolosi e assenza di piogge. Temperature previste in forte riduzione nei valori massimi, comprese tra 21°C e 23°C. Ventilazione debole o moderata di Scirocco/Ostro. Vediamo a seguire le previsioni per il resto della settimana corrente.