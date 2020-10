METEO GENOVA: Maltempo in imminente arrivo in Liguria, forti piogge dalla prossima notte

Meteo Italia, verso un peggioramento

Ultime ore di tempo asciutto per le regioni settentrionali dell’Italia con le piogge autunnali di ritorno. Liguria, Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia saranno le prime regioni del paese a vedere il ritorno del maltempo con le correnti sud-occidentali in arrivo nelle prossime ore cariche di umidità. Piogge per la giornata odierna previste a Genova tutto sommato di debole intensità, solo dalla nottata le precipitazioni si intensificheranno. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Genova: piogge man mano più intense

Dalla nottata odierna sulla città di Genova e più in generale sulla Liguria si intensificherà il maltempo. Attese precipitazioni anche di forte intensità tra le ore notturne di oggi e la giornata di ieri con possibili nubifragi specialmente sulla Liguria centro-orientale. Maltempo diffuso per la giornata di domani in tutto il nord Italia quando avremo precipitazioni diffuse fin dalle prime ore del mattino. Fenomeni particolarmente intensi in Liguria, Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige. Anche nel corso del prossimo weekend il maltempo colpirà l’Italia.

Meteo Autunno: la stagione entra nel vivo

Autunno nel vivo già nei primi giorni di Ottobre con un progressivo peggioramento meteo che colpirà inizialmente il nord-ovest Italia e man mano diverse regioni del Paese. Oltre alle piogge anche intense avremo un sensibile calo delle temperature durante il weekend con l’ingresso delle correnti nord-occidentali. Italia divisa in due nel weekend, maltempo per le regioni settentrionali e centrali mentre al sud Italia le condizioni meteo si manterranno in prevalenza stabili con le temperature fino e oltre i 30°c specie in Sicilia, Calabria e Puglia.