METEO GENOVA – MALTEMPO in Liguria, NUBIFRAGIO in atto con piogge torrenziali e tromba d’aria sulla costa

Meteo in peggioramento sull’Italia, nubifragi in Liguria

Meteo Genova – Le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno volgendo verso un deciso peggioramento, proprio in concomitanza con la fine della stagione estiva meteorologica. Una vasta saccatura nord Atlantica è distesa dal comparto scandinavo, dove è presenza un minimo al suolo di 995 hPa, fino alla Penisola Iberica; il nord Italia attualmente si trova proprio sul bordo del ramo ascendente della saccatura, quindi il più prolifico in termini di fenomeni. Attualmente un sistema temporalesco sta interessando la provincia di Genova, con piogge torrenziali e frequente attività elettrica. Vediamo maggiori dettagli e l’evoluzione per le prossime ore nei successivi paragrafi.

Temporale autorigenerante in atto su Genova, rischio nubifragio

Meteo – Una delle regioni a subire i primi effetti del peggioramento è senz’altro la Liguria. Fin dalla giornata di ieri piogge, temporali e forte vento hanno colpito la regione, con danni nella località di Voltri dove un ragazzo è rimasto anche ferito. Attualmente una linea temporalesca ha preso forma sulla città di Genova, dove le precipitazioni risultano sotto forma di nubifragio; la struttura convettiva è stazionaria, a causa di una linea di convergenza che si è instaurata tra i venti sciroccali in risalita dal mar Tirreno con quelli settentrionali in discesa dall’Appennino savonese, quindi estremamente pericolosa per gli ingenti quantitativi pluviometrici che potrebbe riversare al suolo. Al momento non si segnalano particolari criticità seppur si registrano i primi allagamenti, ma la rete di monitoraggio regionale registra già accumuli sull’entroterra genovese di oltre 100 mm a Campomorone.

Tromba marina sulla costa, nelle prossime ore sarà ancora forte maltempo

Le condizioni meteo su Genova risultano improntate verso il severo maltempo in questa prima parte di giornata. L’elevata energia potenziale in “gioco” e la formazione di una linea di convergenza al suolo sul mar Ligure, hanno favorito la genesi del sistema temporalesco a V-shaped attualmente presente sulla città di Genova; tali strutture temporalesche, oltre ad essere particolarmente lente nella loro evoluzione sono anche supportate da elevate correnti ascensionali. Proprio gli intensi moti verticali e la vorticità hanno favorito la genesi di una tromba marina, attualmente presente ancora a largo della costa genovese. Sulla Liguria e la città di Genova il maltempo insisterà per tutta la giornata, con rischio forti piogge e temporali fino alla fine del giorno; non si escludono criticità ai corsi d’acqua per gli elevati quantitativi di pioggia previsti nelle prossime ore.